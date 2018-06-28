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خاص- مصيلحي ينفي بيع الاتحاد السكندري على طريقة الأسيوطي سبور

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:41 م
خاص- مصيلحي ينفي بيع الاتحاد السكندري على طريقة الأسيوطي سبور
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محمد عبدالفتاح
 
نفى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نيته بيع الفريق الأول لكرة القدم على غرار الأسيوطي سبورت عن طريق وزير الرياضة السعودي تركي آل الشيخ.

وأوضح مصيلحي في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" أنه أول مرة يسمع عن هذ الأمر ولا توجد صحة له مطلقاً.

وتعجب مصيلحي من الأمر وأكد أنه ليس من المعقول بيع نادي الاتحاد السكندري بتاريخه وجماهيريته العريضة مهما كانت المغريات.

وأكد رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه لا يعرف تركي آل الشيخ ولم يلتقي به أو تحدث معه مطلقاً قبل ذلك حتى يتفق معه على بيع النادي.

ووصف مصيلحي ما تم تداوله بالكذب دون أي أساس من الصحة ومجرد فرقعة إعلامية.

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