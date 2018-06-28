مدرب بلجيكا: يجب أن نستعد الآن لليابان

صرح روبرتو مارتينز المدير الفني لبلجيكا عقب الفوز على إنجلترا بهدف نظيف والتأهل لدور الستة عشر من كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنهم يجب أن يستعدوا لليابان التي ستواجههم في دور ال16.









وقال مارتينيز في تصريحات صحفية عقب اللقاء :"الفوز هو نتيجة لأدائنا الجيد للغاية. لا يمكنك أن تخطط للسيناريو المثالي خاصة وأنني شاهدت خروج منتخبات كبيرة من البطولة. نحن بحاجة الى أن ننظر لأنفسنا، نحن مجموعة أقوى مما كنا عليه قبل المباراة. سنواجه اليابان في دور الـ16، يجب أن نكون مستعدين لذلك".



