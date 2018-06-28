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مدرب إنجلترا: كنا نرغب في الفوز على بلجيكا وعلينا أن نستمر في التحسن

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:41 م
مدرب إنجلترا: كنا نرغب في الفوز على بلجيكا وعلينا أن نستمر في التحسن
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ريهام عبدالمحسن
 
صرح جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا عقب الخسارة من بلجيكا بهدف نظيف في ختام دور المجموعات لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنهم كانوا يرغبون في الفوز وأنهم سيستمرون في التحسن.

وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية عقب اللقاء :"كانت مباراة صعبة للغاية، أعتقد أن بلجيكا سيطرت بفضل حيازتها الكرة أكثر منا في بعض الأحيان. كان اختبارا جيدا بالنسبة لنا وكانت هي المباراة التي كنا نرغب في الفوز بها لكننا خسرنا في النهاية، المهم أننا حافظنا على سلامة اللاعبين الرئيسيين لدينا ".

واختتم ساوثجيت تصريحاته قائلاً : "اللاعبون الذين لعبوا الليلة أعطوا كل شيء على الإطلاق ولم يتوقفوا أبدا. الجميع ينظرون إلى المستوى الذي كنا نلعب به وعلينا أن نستمر في التحسن".

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