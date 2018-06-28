أبرز 9 أرقام لدور المجموعات في مونديال روسيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 المقام حاليا في روسيا، وشهدت مباريات الجولة العديد من الأرقام والإحصائيات يستعرضها الفجر الرياضي في التقرير التالي:-





-أكبر مفأجاة في دور المجموعات: خروج ألمانيا بعد إحتلالها المركز الثالث .

-اصحاب العلامة الكاملة بـ9 نقاط ( بلجيكا- أوروجواي- كرواتيا).

-أضعف منتخبات البطولة منتخبي بنما ومصر بدون نقاط.

-عدد الأهداف المسجلة : 122 .

-عدد البطاقات الصفراء: 158 (3.3 انذار فى كل مباراة).

-عدد البطاقات الحمراء: 3 (0.06 كارت أحمر فى كل مباراة).

-أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف: بلجيكا (9).

-أكثر المنتخبات أستقبالاً للأهداف : بنما (11).

-أكثر المباريات تسجيلا للأهداف: بلجيكا وتونس 5-2 (7)، إنجلترا وبنما 6-1 (7).