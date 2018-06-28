أبرز 9 أرقام لدور المجموعات في مونديال روسيا
الخميس 28/يونيو/2018 - 11:35 م
علي شحاتة
أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 المقام حاليا في روسيا، وشهدت مباريات الجولة العديد من الأرقام والإحصائيات يستعرضها الفجر الرياضي في التقرير التالي:-
-أكبر مفأجاة في دور المجموعات: خروج ألمانيا
بعد إحتلالها المركز الثالث .
-اصحاب العلامة الكاملة بـ9 نقاط ( بلجيكا-
أوروجواي- كرواتيا).
-أضعف منتخبات البطولة منتخبي بنما ومصر
بدون نقاط.
-عدد الأهداف المسجلة : 122 .
-عدد البطاقات الصفراء: 158 (3.3 انذار
فى كل مباراة).
-عدد البطاقات الحمراء: 3 (0.06 كارت أحمر
فى كل مباراة).
-أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف: بلجيكا
(9).
-أكثر المنتخبات أستقبالاً للأهداف : بنما
(11).
-أكثر المباريات تسجيلا للأهداف: بلجيكا
وتونس 5-2 (7)، إنجلترا وبنما 6-1 (7).
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