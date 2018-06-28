ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبرز 9 أرقام لدور المجموعات في مونديال روسيا

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:35 م
أبرز 9 أرقام لدور المجموعات في مونديال روسيا
طباعة
علي شحاتة
 

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 المقام حاليا في روسيا، وشهدت مباريات الجولة العديد من الأرقام والإحصائيات يستعرضها الفجر الرياضي في التقرير التالي:-


-أكبر مفأجاة في دور المجموعات: خروج ألمانيا بعد إحتلالها المركز الثالث .

-اصحاب العلامة الكاملة بـ9 نقاط ( بلجيكا- أوروجواي- كرواتيا).

-أضعف منتخبات البطولة منتخبي بنما ومصر بدون نقاط.

-عدد الأهداف المسجلة : 122 .

-عدد البطاقات الصفراء: 158 (3.3 انذار فى كل مباراة).

-عدد البطاقات الحمراء: 3 (0.06 كارت أحمر فى كل مباراة).

-أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف: بلجيكا (9).

-أكثر المنتخبات أستقبالاً للأهداف : بنما (11).

-أكثر المباريات تسجيلا للأهداف: بلجيكا وتونس 5-2 (7)، إنجلترا وبنما 6-1 (7).


المزيد عن: مونديال روسيا كورة كاس العالم دور المجموعات خروج ألمانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
0
x
16:00
1
كولومبيا
اليابان
0
x
16:00
1
بولندا
بنما
1
x
20:00
2
تونس
إنجلترا
0
x
20:00
1
بلجيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 11:40:00 PM