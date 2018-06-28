رجب بكار يكشف كواليس انضمامه للأهرام

كشف رجب بكار نجم سموحة السابق والمنتقل حديثًا لنادي الأهرام عن الأسباب التي دفعته للإنتقال لنادي "بيراميدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال "بكار" في تصريحات لبرنامج "مصر في كأس العالم" عبر فضائية "دي إم سي": " لم أنشغل بمفاوضات الأندية لضمي، وأترك الأمر لوكيل أعمالي، واندهشت فور علمي بإهتمام نادي الأهرام بضمي".





وأضاف: " فوجئت بإرسال الأهرام عرض رسمي لنادي سموحة لضمي، وفرج عامر رئيس سموحة يتكفل بهذه العروض ودائمًا يختار الأصلح للاعب والنادي، وتركت الأمر له وكان قراره الموافقة علي إنتقاله للأهرام رسميًا".





وتابع: " التعاقد مع الأهرام لمدة 3 مواسم بداية من موسم 2018-2019".





وعن أسباب إنتقاله للأهرام: " أصبحنا في عصر الاحتراف والعرض والطلب أصبح يحكم المنظومة الكروية بشكل كبير، كما أن الأسماء المسؤولة عن منظومة الكرة في نادي الأهرام والجهاز الفني البرازيلي شجعتني علي الموافقة علي العرض".





وأتم: " أتمني التوفيق في المرحلة المقبلة وأكون عند حسن ظن مسؤولي الأهرام".



