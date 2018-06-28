أفشة يكشف أسباب إنتقاله للأهرام.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

كشف محمد مجدي أفشة نجم إنبي السابق عن الأسباب التي دفعته للإنتقال لنادي الأهرام خلال فترة الانتقالات الحالية.





وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "مصر في كأس العالم" عبر فضائية "دي إم سي":" اخترت نادي الأهرام لعدة أسباب أبرزها تواجد مدرب برازيلي علي رأس الجهاز الفني، وكذلك حسام البدري مدرب الأهلي السابق، كما أن إدارة النادي قادرة علي التنظيم بشكل جيد، بالإضافة للصفقات المميزة التي أبرمها النادي في الفترة الحالية".





وأضاف: " عقدي مع الأهرام لمدة 4 سنوات وهناك بند في العقد يسمح لي بخوض تجربة الاحتراف في أي وقت".





ووجه "أفشة" رسالة لجماهير الأهلي: " مش عايز حد ينتقدني أويهاجمني دون علمه بالظروف والأسباب التي دفعتني لإتخاذ قرار الإنضمام للأهرام.."مفيش حد يقدر يقول للاهلي أو الزمالك لأ"، وانتظرت الفرصة ولكنها لم تأت".





وأضاف: " تواصلت مع مسؤولي الأهلي عبر وسيط، ولكن المسؤولين بالنادي أبلغوه أنهم لا يرغبون في إبرام صفقات في الوقت الحالي وهناك صفقات محدودة النادي استقر عليها سيتم إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية".





وأتم: " في النهاية أي لاعب يتخذ قرار يكون بإرادة الله .. وأتمني التوفيق في الفترة المقبلة مع الأهرام".



