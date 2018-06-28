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الأهرام يتعاقد مع نجم وسط شابيكوينسي البرازيلي

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:23 م
الأهرام يتعاقد مع نجم وسط شابيكوينسي البرازيلي
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مني العوضي
 
أعلن نادي الأهرام "الأسيوطي سابقًا" تعاقده مع لاعب وسط نادي شابيكوينسي أرتو كايكي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكتب نادي الأهرام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تم التوقيع رسميًا، قبل قليل، مع اللاعب المتميز أرتور كايكي منتقلاً من فريق شابيكوينسي البرازيلي 26 سنة، لينضم رسميا لنادي الأهرام".


كما ذكر نادي الأهرام أن "أرتور" لعب لـ 7 أندية مختلفة في الدوري البرازيلي ويجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي، ولعب 191 مباراة وسجل 41 هدف وصنع 14 هدف لزملائه.

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