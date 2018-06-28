تعرف على المهندس أحمد فوزي رئيس ميناء القاهرة الجوي الجديد

أصدر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مساء اليوم الخميس، قرارا بتعيين المهندس أحمد فوزي عبد العظيم رئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، خلفًا للمحاسب مجدي إسحاق، الرئيس السابق للشركة.





وفيما يلي نوضح أبرز المعلومات عن المهندس أحمد فوزي عبد العظيم الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.





- شغل منصب مساعد لرئيس مجلس اِدارة الشركة المصرية للمطارات للشئون الفنية.

- عين رئيسا للقطاع الهندسي بالشركة المصرية للمطارات.

- له خبرات هندسية واسعة في تطوير وتنفيذ المطارات.

- كان له مساهمات في تطوير وتنفيذ مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب.