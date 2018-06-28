ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على المهندس أحمد فوزي رئيس ميناء القاهرة الجوي الجديد

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:23 م
تعرف على المهندس أحمد فوزي رئيس ميناء القاهرة الجوي الجديد
المهندس أحمد فوزي - رئيس ميناء القاهرة الجوي الجديد
طباعة
فاتن غلاب
 
أصدر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مساء اليوم الخميس، قرارا بتعيين المهندس أحمد فوزي عبد العظيم رئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، خلفًا للمحاسب مجدي إسحاق، الرئيس السابق للشركة.

وفيما يلي نوضح أبرز المعلومات عن المهندس أحمد فوزي عبد العظيم الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

- شغل منصب مساعد لرئيس مجلس اِدارة الشركة المصرية للمطارات للشئون الفنية.
- عين رئيسا للقطاع الهندسي بالشركة المصرية للمطارات.
- له خبرات هندسية واسعة في تطوير وتنفيذ المطارات.
- كان له مساهمات في تطوير وتنفيذ مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب.
- شغل منصب نائب رئيس الشركة المصرية للمطارات.
المزيد عن: وزارة الطيران تعرف على المهندس أحمد فوزي رئيس ميناء القاهرة الجوي الجديد أخبار مصر أحمد فوزي رئيس ميناء القاهرة الجوي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
0
x
16:00
1
كولومبيا
اليابان
0
x
16:00
1
بولندا
بنما
1
x
20:00
2
تونس
إنجلترا
0
x
20:00
1
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 11:40:00 PM