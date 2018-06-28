بلدية المحلة يقترب من ضم مهاجم اتحاد الشرطة

اقترب مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى من ضم أحمد عجلة مهاجم اتحاد الشرطة السابق لفريق بلدية المحلة





وحضر اللاعب لمعسكر الفريق بالعين السخنة ليتدرب مع الفريق وتمت الموافقه عليه من قبل أيمن المزين المدير الفنى وإشادة الجميع به ، وينتظر الجهاز الفني بين بلدية المحلة وجهاز الفنى لفريق اتحاد الشرطة فى اجراءات ضم اللاعب رسميا .





وسوف يخوض فريق بلدية المحلة مباراتين وديتين بمعسكر الفريق واحدة يوم الإثنين والأخرى يوم الأربعاء ولكن لم يتحدد اسماء الفرق حتى الآن.