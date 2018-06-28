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الأوقاف: سنتوسع في لجان الفتوى بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورىة

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:21 م
الأوقاف: سنتوسع في لجان الفتوى بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورىة
وزارة الأوقاف - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
قررت وزارة الأوقاف، التوسع في لجان الفتوى بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورىة تيسيرا على السائلين القاصدين أئمة بيوت الله عز وجل.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه فِي سبيل ذلك عقدت عددا من الدورات التدريبية في فقه المقاصد وفقه الأسرة وفقه المعاملات وفقه المواريث  وفقه الحج  وغير ذلك من سائر  الموضوعات الفقهية وبخاصة ما يتصل بالقضايا والمستجدات العصرية ، وجعلت التمكن في علم الفقه شرطا رئيسا لتعيين الأئمة الجدد ، وجانبا أساسا في جميع اختباراتها في الترقية والإيفاد والعمل بالمساجد الكبرى والعمل بلجان الفتوى التى ستتوسع فيها الوزارة توسعا كبيرا في المرحلة الراهنة تحت إشراف إدارة الفتوى بها  ، حتى نغلق الباب تماما أمام الدخلاء وغير المتخصصين .
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