رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الدور الأول برقم الجلوس اليوم على بوابة التعليم الفني

يقدم موقع "الفجر"، خدمة بالاسم ورقم الجلوس؛ نتيجة الدبلومات الفنية 2018 عبر بوابة التعليم الفني، الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 ورابط نتائج الدبلومات الفنية 2018، كما نقدم رابط بوابة التعليم الفني نتائج الدبلومات 2018 بالاسم ورقم الجلوس، وكذا رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018، برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الزراعي والصناعي والتجاري، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018.





نتيجة الدبلومات الفنية 2018

نتيجه الدبلومات الفنيه 2018 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل طلاب الدبلومات الفنية حيث وصل عددهم إلى 33 طالبا، حيث شهدت تفوق البنات على البنين، وقال الوزير في مؤتمر لإعلان النتيجة، إن هذا العام ارتفعت نسبة نجاح الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى أن عدد البنات في الأوائل 25 طالبة، بينما الباقي أولاد، قائلا: "لازم الولاد يشدوا حيلهم لأن بقى شكلهم وحش أوي".





رابط نتائج الدبلومات الفنية