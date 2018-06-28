رئيس "القومية للأسمنت": "متوسط أجر العمال 13 ألف جنيه.. ومش عايزين يشتغلوا"



قال المهندس محمد حسين رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت، إن الشركة حققت خسائر تصل لمليار جنيه، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر، لافتًا إلى أن الشركة بدأت خسائرها في عام 2013، وتعويم الجنيه أدى لزيادة الخسائر لـ2 مليار جنيه.



وأضاف"رضوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الشركة يوجد بها 2200 عامل، ورغم ذلك تقوم باستقدام عمال من الخارج، معقبًا: "العمال مش عايزة تعمل حاجة، ومع ذلك بيحصلوا على حوافز إنتاج".



ولفت إلى أن متوسط أجر العامل في الشركة 13 ألف جنيه شهريَا، معقبًا: "إحنا الأعلى في متوسط الأجور، والأعلى خسارة بين شركات قطاع الأعمال".



ولفت إلى أن الشركة لا يمكن أن تستمر في صرف حوافز إنتاج وهى تحقق خسائر مليار جنيه كل عام.

