"أبو المكارم" التصديري للكيماويات يستهدف 5.5 مليار دولار صادرات للقطاع نهاية 2018





قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ،أن المجلس يستهدف زيادة فى إجمالى صادراته بحلول نهاية العام الجارى 2018 بنسبة ما بين 20 إلى 25 % لتسجل قرابة 5.5 مليار دولار كأكبر قطاع تصديرى فى القطاعات الاقتصادية .

وأضاف" رئيس المجلس التصديرى للكيماويات "، إن مؤشرات أول 5 أشهر من 2018 كانت جيدة جدا وإيجابية للغاية حيث سجلت الصادرات زيادة بنسبة 26 % لتبلغ ما قيمته 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى 2017.

وأشار "أبو المكارم"، إلى أن مستهدفات الزيادة فى الصادرات كانت 5.2 مليار دولار لكن الزيادة فى أول خمسة أشهر من العام قد تزيد الصادرات عن المتوقع لتسجل 5.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى.