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دور الـ 16.. كولومبيا تصطدم بإنجلترا واليابان في مواجهة صعبة مع بلجيكا

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:09 م
دور الـ 16.. كولومبيا تصطدم بإنجلترا واليابان في مواجهة صعبة مع بلجيكا
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مني العوضي
 

       

 

انتهت فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعتي السابعة والثامنة ببطولة كأس العالم 2018، وحددت بالفعل المواجهات المرتقبة بين المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من المونديال.

 

في المجموعة الثامنة؛ نجح منتخب كولومبيا في احتلال المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز على بولندا والسنغال، وتأهل المنتخب الياباني صاحب الـ 4 نقاط كثاني للمجموعة.

 

تقام مباراة كولومبيا وإنجلترا على ملعب "سبارتاك موسكو"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 3 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

يستضيف ملعب "روستوف أرينا" المواجهة الصعبة بين اليابان وبلجيكا، وذلك يوم الإثنين المقبل والموافق 2 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

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