قبل مواجهة دور الـ16.. سويسرا تتفوق تاريخيا على السويد

يلتقي كل من منتخبي السويد وسويسرا الثلاثاء المقبل في دور الستة عشر لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا. قدم المنتخبان مستويات رائعة في البطولة حتى الآن، حيث قامت سويسرا بإقصاء صربيا التي كانت قريبة من التأهل.





كما أقصت السويد ألمانيا بطل النسخة الماضية بفوزها على المكسيك بثلاثية نظيفة واستفادتها من فوز كوريا الجنوبية على ألمانيا بثنائية نظيفة. تقابل المنتخبان 28 مرة في المواجهات الرسمية أو الودية، فازت سويسرا ب13 مباراة وفازت السويد ب 8 مباريات وتعادلا في 7 مباريات.





ويستعرض الفجر الرياضي مواجهات المنتخبين الرسمية والودية طوال تاريخهما حتى الآن .





* كأس العالم :





- 28 مايو 1961 : فازت السويد برباعية نظيفة.

- 29 أكتوبر 1961 : فازت سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين للسويد.

- 9 أكتوبر 1976 : فازت السويد بهدفين مقابل هدف لسويسرا.

- 8 يونيو 1977: فازت سويسرا بهدفين مقابل هدف للسويد.





* اليورو :





- 24 سبتمبر 1986 : فازت السويد بهدفين نظيفين.

- 17 يونيو 1987 : تعادلا بهدف لكل منهما.

- 12 أكتوبر 1994 : فازت سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- 26 سبتمبر 1995 : تعادلا بدون أهداف.





* مباريات ودية :





- 6 يونيو 1920 : فازت سويسرا بهدف نظيف.

- 6 نوفمبر 1927 : تعادلا بهدفين لكل منهما.

- 15 يونيو 1930 : فازت السويد بهدف نظيف.

- 6 نوفمبر 1982 : فازت سويسرا بهدفين مقابل هدف للسويد.

- 21 يونيو 1936 : فازت سويسرا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

- 15 نوفمبر 1942 : فازت سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- 14 يونيو 1943 : فازت السويد بهدف نظيف.

- 25 نوفمبر 1945 : فازت سويسرا بثلاثية نظيفة.

- 7 يوليو 1946 : فازت السويد بسبعة أهداف مقابل هدفين لسويسرا.

- 12 نوفمبر 1950 : فازت سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- 7 مايو 1958 : فازت السويد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

- 12 نوفمبر 1961 : فازت سويسرا بهدفين مقابل هدف للسويد.

- 26 أبريل 1972 : تعادلا بهدف لكل منهما.

- 9 يونيو 1974 : تعادلا بدون أهداف.

- 2 مايو 1984 : تعادلا بدون أهداف.

- 9 أكتوبر 1991 : فازت سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف للسويد.

- 11 أغسطس 1993 : فازت سويسرا بهدفين مقابل هدف للسويد.

- 25 أبريل 2001 : فازت السويد بهدفين نظيفين.

- 27 مارس 2002 : تعادلا بهدف لكل منهما.





* الأولمبياد :





- 5 يناير 1924 : فازت سويسرا بهدفين مقابل هدف للسويد.