تاريخ مواجهات البرازيل والمكسيك قبل موقعة دور الـ16 بالمونديال

يحتضن ملعب كوسموس أرينا الإثنين المقبل المواجهة المرتقبة للمكسيك مع البرازيل في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا. قدمت المكسيك مباريات مثيرة في دور المجموعات وتمكنت من هزيمة ألمانيا بطلة النسخة الماضية والتأهل لدور الستة عشر لمواجهة البرازيل. تقابل المنتخبان 40 مرة سواء في المواجها ت الرسمية أو الودية.





فازت البرازيل في 23 مباراة وتعادلا في 7 مباريات وفازت المكسيك في 10 مباريات.





ويستعرض الفجر الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين والبطولات التي خاضوها ..





* مباريات ودية :

- 6 أبريل 1952 : فازت البرازيل بثنائية نظيفة.

- 8 مارس 1956 : فازت البرازيل بهدفين مقابل هدف للمكسيك.

- 7 مارس 1960 : تعادلا بهدفين لكل منهما.

- 15 مارس 1960 : فازت البرازيل بهدفين مقابل هدف للمكسيك

- 7 يوليو 1968 : فازت البرازيل بهدفين نظيفين.

- 10 يوليو 1968 : فازت المكسيك بهدفين مقابل هدف للبرازيل.

- 31 أكتوبر 1968 : فازت المكسيك بهدفين مقابل هدف للبرازيل.

- 3 نوفمبر 1968 : فازت البرازيل بهدفين مقابل هدف للمكسيك.

- 30 سبتمبر 1970 : فازت البرازيل بهدفين مقابل هدف للمكسيك.

- 31 مارس 1974 : تعادلا بهدف لكل منهما.

- 4 يونيو 1976 : فازت البرازيل بثلاثية نظيفة.

- 8 يونيو 1980 : فازت البرازيل بثنائية نظيفة.

- 13 ديسمبر 1990 : تعادلا بدون أهداف.

- 31 يوليو 1992 : فازت البرازيل بخماسية نظيفة.

- 8 أغسطس 1993 : تعادلا بهدف لكل منهما.

- 16 ديسمبر 1993 : فازت البرازيل بهدف نظيف.

- 30 أبريل 1997 : فازت البرازيل برباعية نظيفة.

- 7 مارس 2001 : تعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما.

- 30 أبريل 2003 : تعادلا بدون أهداف.

- 12 سبتمبر 2007 : فازت البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدف للمكسيك.

- 12 أكتوبر 2011 : فازت البرازيل بهدفين مقابل هدف للمكسيك.

- 3 يونيو 2012 : فازت المكسيك بهدفين نظيفين.

- 7 يونيو 2015 : فازت البرازيل بهدفين نظيفين.





* كأس العالم :

- 24 يونيو 1950 : فازت البرازيل برباعية نظيفة.

- 16 يونيو 1954 : فازت البرازيل بخماسية نظيفة.

- 30 مايو 1962 : فازت البرازيل بثنائية نظيفة.

- 17 يونيو 2014 : تعادلا بدون أهداف.





* كوبا أمريكا :

- 16 يونيو 1997 : فازت البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين للمكسيك.

- 3 يوليو 1999 : فازت البرازيل بهدفين مقابل هدف للمكسيك.

- 14 يوليو 1999 : فازت البرازيل بثنائية نظيفة.

- 12 يوليو 2001 : فازت المكسيك بهدف نظيف.

- 18 يوليو 2004 : فازت البرازيل برباعية نظيفة.

- 27 يونيو 2007 : فازت المكسيك بثنائية نظيفة.





* كأس الكونفدرالية :

- 4 أغسطس 1999 : فازت المكسيك بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف للبرازيل.

- 13 يوليو 2003 : فازت المكسيك بهدف نظيف.

- 27 يوليو 2003 : فازت المكسيك بهدف نظيف.

- 19 يونيو 2005 : فازت المكسيك بهدف نظيف.

- 19 يونيو 2013 : فازت البرازيل بثنائية نظيفة.





* الكونكاكاف :

- 21 يناير 1996 : فازت المكسيك بثنائية نظيفة.

- 16 ديسمبر 1997 : فازت البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين للمكسيك.



