موعد مباراة بلجيكا واليابان في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب اليابان ثاني المجموعة الثامنة لقاء ناري أمام بلجيكا أول المجموعة السابعة، وذلك يوم الإثنين المقب في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.





تقام مباراة اليابان و بلجيكا على ملعب "روستوف أرينا"، وذلك يوم الإثنين المقبل والموافق 2 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.





احتل منتخب اليابان المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 4 وتأهل لهذا الدور على حساب السنغال بسبب اللعب النظيف ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، أما منتخب البلجيكي فقد حصد الـ 9 نقاط بعد الفوز على انجلترا وتونس وبنما.





ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة اليابان وبلجيكا عبر النقل المباشر والحي على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، وبالإضافة إلى قناة "تي آر تي 1" التركية التي تنقل المباراة بشكل مجاني للجمهور.



