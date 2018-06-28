نصر سالم: التدريب المشترك "ميدوزا-6" رسالة ردع لأي تهديد أو اعتداء

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن التدريب المشترك بين مصر واليونان وقبرص له هدفين، أحدهما عملياتي يتعلق بحماية وتأمين الأمن القومي لكل دولة؛ نظرًا لاشتراك الدول الثلاث في ميناء حيوي واحد، والأخر تدريبي يهدف لإطلاع كل جانب على أحدث مالدى الطرف الأخر من أسلحة ومعدات وأساليب قنتال، والتعرف على الخبرات المكتسبة لكل جانب، وتبادل الخبرات.





وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية المصرية، اليوم الخميس، أن التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك "ميدوزا-6" حقق كافة الأهداف التدريبية والعملياتية بمهارة عالية.



