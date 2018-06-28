موعد مباراة إنجلترا وكولومبيا في كأس العالم والقنوات الناقلة (بث مباشر)

يلتقي منتخب كولومبيا أول المجموعة الثامنة مع إنجلترا ثاني المجموعة السابعة في مباراة من العيار الثقيل، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.

تقام مباراة كولومبيا و إنجلترا على ملعب "سبارتاك موسكو"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 3 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تصدر منتخب كولومبيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على بولندا والسنغال، أما المنتخب الإنجليزي احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة كولومبيا وإنجلترا عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أخرى ستذيع المباريات بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1".

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.