بلجيكا تعبر إنجلترا بهدف نظيف ويتأهلان سويا لدور الـ16

خطف منتخب بلجيكا انتصاراً جديداً بالمونديال على حساب منتخب إنجلترا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم.





انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وفي الشوط الثاني سجل منتخب بلجيكا هدف الفوز عن طريق عدنان يانوزاي في الدقيقة 51.





وبهذه النتيجة يرفع منتخب بلجيكا رصيده للنقطة التاسعة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد إنجلترا عند النقطة السادسة في المرتبة الثانية.



