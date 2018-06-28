هذه رسالة ياسر جلال للطفلة التي بكت على السوشيال ميديا بسبب موت "رحيم"

وجهه الفنان ياسر جلال، رسالة للطفلة التى إنتشر الفيديو لها عبر السوشيال ميديا وهى تبكى بسبب موت "رحيم" فى النهاية، وقال لها: "حبيبتى دة تمثيل وانا الحمدالله بخيرعايش".



وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة "CBC" قائلا: "إنتى وجعتى قلبى ويارب لما تكبرى وتبقى آنسه زى القمر تفتكرينى معرفش هكون موجود ولا لا".