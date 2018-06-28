هذه رسالة ياسر جلال للطفلة التي بكت على السوشيال ميديا بسبب موت "رحيم"
الخميس 28/يونيو/2018 - 09:58 م
مريم الشريف
وجهه الفنان ياسر جلال، رسالة للطفلة التى إنتشر الفيديو لها عبر السوشيال ميديا وهى تبكى بسبب موت "رحيم" فى النهاية، وقال لها: "حبيبتى دة تمثيل وانا الحمدالله بخيرعايش".
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة "CBC" قائلا: "إنتى وجعتى قلبى ويارب لما تكبرى وتبقى آنسه زى القمر تفتكرينى معرفش هكون موجود ولا لا".
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة "CBC" قائلا: "إنتى وجعتى قلبى ويارب لما تكبرى وتبقى آنسه زى القمر تفتكرينى معرفش هكون موجود ولا لا".