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هذه رسالة ياسر جلال للطفلة التي بكت على السوشيال ميديا بسبب موت "رحيم"

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:58 م
هذه رسالة ياسر جلال للطفلة التي بكت على السوشيال ميديا بسبب موت رحيم
ياسر جلال
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مريم الشريف
 
وجهه الفنان ياسر جلال، رسالة للطفلة التى إنتشر الفيديو لها عبر السوشيال ميديا وهى تبكى بسبب موت "رحيم" فى النهاية، وقال لها: "حبيبتى دة تمثيل وانا الحمدالله بخيرعايش".

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة "CBC" قائلا: "إنتى وجعتى قلبى ويارب لما تكبرى وتبقى آنسه زى القمر تفتكرينى معرفش هكون موجود ولا لا".
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