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إعفاء مدير مستشفى من منصبه لعدم التزامه بتحقيق الإنضباط الإداري فى دمياط

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:54 م
إعفاء مدير مستشفى من منصبه لعدم التزامه بتحقيق الإنضباط الإداري فى دمياط
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الخميس، إعفاء مدير مستشفى الروضة المركزي من منصبه لتخاذله فى أداء مهام عمله وعدم التزامه بتحقيق الانضباط الإدارى داخل المستشفى.

حيث كانت إدارة التفتيش المالى والادارى بديوان عام المحافظة قد قامت بالمرور على المستشفى صباح اليوم وذلك نتيجة وروود شكاوى عديدة من المواطنين بشأن عدم تواجد الأطباء داخل المستشفى، حيث تبين غياب مدير المستشفى وعدم تواجد ٨٠٪ من قوة الأطباء بالمستشفى.

وبناء عليه قرر المحافظ أيضا إحالة جميع الأطباء المتغيبين الى مديرية الصحة للتحقيق، كما كلف المحافظ فريق إدارة التفتيش المالى والادارى بالمرور على جميع المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من تحقيق الانضباط الإدارى وإعادة تقييم مستوى العمل داخل كل مستشفى.
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