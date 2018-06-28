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حسام بدراوي: الإرهاب في مصر تحول لعمل مؤسسي

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:53 م
حسام بدراوي: الإرهاب في مصر تحول لعمل مؤسسي
حسام بدراوي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن الإرهاب ظاهرة عالمية، لكنه في مصر تحول لعمل مؤسسي لأن هناك جماعات تقف خلفه، لكن الأهم هو عدم وقف التنمية بسبب الإرهاب، والتعامل مع الإرهاب على أنه واقع مؤلم.

وأضاف "بدراوي"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالشكل الامني فقط، لأن جزء من مواجهة الإرهاب قائمة على الفكر والأعمال الاستخبارتية.

وأشار إلى ضرورة نشر ثقافة تقبل الإختلاف خلال المرحلة المقبلة، لأن الضغوط تؤدي إلى إنغلاق المجتمع، وزيادة التعصب خاصة ضد المرأة.
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