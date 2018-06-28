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استجابة لمطالب أهالي رأس البر وضع مطبات صناعية بطريق فاروق شوشة (صور)

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:48 م
استجابة لمطالب أهالي رأس البر وضع مطبات صناعية بطريق فاروق شوشة (صور)
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هند الشيال
 
استجابة لمطالب أهالى مدينه رأس البر، اليوم الخميس، وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، تعليماته بعمل 6 مطبات صناعية بطول طريق فاروق شوشة رأس البر الغربي سابقا، وذلك فى التجمعات السكانية وقبل مدرسة عباس زاهر.

كان المحافظ قد عقد اجتماعا مسبقا مع المقاولين العرب الشركة المنفذة لأعمال الطريق ومديرية الطرق بدمياط لتوجيه تعليماته بالانتهاء من تلك الأعمال خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما وتركيب بلدورة فاصلة بين اتجاهات الكوبرى الموجود بالطريق وكذا مطبات بالمناطق الحيوية بالطريق طبقا للمعايير والمواصفات المقررة حرصا على سلامة المواطنين.
استجابة لمطالب أهالي رأس البر وضع مطبات صناعية بطريق فاروق شوشة (صور)
استجابة لمطالب أهالي رأس البر وضع مطبات صناعية بطريق فاروق شوشة (صور)
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