محمد رياض: رسوبي في مادة البالية سبب إعادتي عاما في "معهد التمثيل"

كشف الفنان محمد رياض، أنه تخرج من الكلية وعمل كـ "كيميائى" فى شركة مشهورة، وفى ذات الوقت كان يدرس فى معهد التمثيل نظرا لحبة للفن.



وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة "CBC"، أنه رفضه لإرتداء ملابس البالية فى المعهد، تسببت فى إعادته عام كامل بسبب رسوبه فى هذة المادة، لافتا الى أن البالية مادة موجوده فى معهد التمثيل أيضا.