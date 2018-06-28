برلماني: العلاقات المصرية - الخليجية في أفضل مستوياتها

أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، على أهمية العلاقات المصرية - الخليجية، قائلا: إنها في أفضل مستوياتها على الإطلاق.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة وخصوصا الأوضاع الملتهبة في الخليج العربي من جانب إيران أو الأوضاع في اليمن دفعت بعلاقات مصر بكافة الدول الخليجية ما عدا قطر إلى مصاف عالية من التنسيق والتفاهم.





وأشار إلى أن مصر استطاعت ومن خلال الرؤى الحكيمة للرئيس السيسي بعدما تولى سدة الحكم قبل أربع سنوات أن ترفع من مستوى العلاقات الثنائية بيتها وبين كافة الدول الخليجية وأن تعتبر الأمن القومي الخليجي خط أحمر وجزء من الأمن القومي المصري وهو ما كان ذو دلالة بالغة في كافة الدول الإقليمية الطامعة في ثروات المنطقة.





جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، لمناقشة التحديات المتزايدة التى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية.



