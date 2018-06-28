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خبير استراتيجي: هناك أزمات وصلت لدرجة الجرائم في عهد الإخوان

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:40 م
خبير استراتيجي: هناك أزمات وصلت لدرجة الجرائم في عهد الإخوان
سعيد اللاوندي
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جهاد جمال
 
قال سعيد اللاوندي الخبير الاستراتيجي والسياسي، إنه في عهد الإخوان كان هناك أزمات تصل لدرجة الجرائم، مستكملًا: "الشعب كان يدفع الثمن غاليًا، فتجمع بشكل تلقائي في الـ30 يونيو وقاموا بخلع الإخوان".

وأضاف اللاوندي، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الخميس: "الإخوان كانوا يذبحون هذا ويقتلون هذا ويذرفون الدماء البريئة في الطرقات وفوق الكبارى، لذلك الشعب وقف وقفة رجل واحد في 30 يونيو". 

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن ثورة يونيو غيرت الصفحة نهائيًا، ووجدنا أنفسنا أمام نظام يحب مصر ويحتويها، مشيرًا إلى أن حتى هذه اللحظة المواطن المصري أصبح يشعر بأنه على طريق الصواب.

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