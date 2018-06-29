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رئيس "الاقتصادي العالمي": وقعنا على تصدير 50 ألف طن فوسفات كل شهر

الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:57 ص
رئيس الاقتصادي العالمي: وقعنا على تصدير 50 ألف طن فوسفات كل شهر
الدكتور عماد الدين محمود
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جهاد جمال
 
قال الدكتور عماد الدين محمود، رئيس الهيئة العليا للمجلس الاقتصادي العالمي، إنه تم عقد اتفاقيات للوفد المصري في خلال زيارته لدبي برئاسة الوزير صبري عبدالسلام العدوي. 

وأشار محمود خلال تصريحات تلفزيونية مساء الخميس، إلى أن الوزير اللواء سيد العدوي وقع على تصدير كميات من الفوسفات خلال زيارته لدبي بشكل دوري تصل إلى 50 ألف طن كل شهر، منوهًا بأنها ستستمر لمدة سنوات. 

وتابع أن الفوسفات المصري من الخامات المتميزة جدًا والتي تصدرها مصر، لافتًا إلى أنه في الفترة السابقة قلت عملية التصدير.
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