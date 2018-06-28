جهاز "Xiaomi Mi Box" يبدأ بتلقي تحديث الأندرويد أوريو 8.0

في أوائل شهر مايو الماضي، حصل ملاك جهاز Xiaomi Mi Box على فرصة التسجيل لإختبار تحديث الأندرويد Oreo على أجهزتهم بعدما كان يعمل بنظام الأندرويد Marshmallow. الآن، بدأ المستخدمون العاديون في تلقي إشعار بوصول تحديث جديد إلى أجهزتهم.





بفضل هذا التحديث الجديد سيتم ترقية جهاز Xiaomi Mi Box من الأندرويد 6.0.1 مباشرة إلى الأندويد 8.0 Oreo. التحديث الجديد يجلب معه لانشر Android TV الجديد والذي يسمح للمستخدمين برؤية محتوى أكثر من القنوات، بدلا من التطبيقات. أثناء الإعداد، هناك الآن تطبيقات موصى بها وتغييرات بسيطة في الواجهة، بالإضافة إلى تعديلات الأداء المعتادة. وتجدر الإشارة إلى أن حجم هذا التحديث يبلغ 615.8 ميغابايت.



