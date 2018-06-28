مفاجأة.. رغبة الزمالك في ضم الكعبي وراء تسويق "كاسونجو" للرحيل





كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بالكونغولي كابونجو كاسونجو ورحيله عن الأبيض.



وأكد المصدر بإن إدارة الزمالك هي التي طلبت من بعض الوكلاء تسويق اللاعب وجلب عروض له في محاولة لتوفير سيولة مالية لإنهاء صفقة أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان.



صفقة الكعبي ستحمل خزينة الزمالك مبالغ كبيرة قد يصل الأمر إلى ما يقرب من 4 مليون دولار وهو ما يصعب توفيره لذلك حاولوا بيع كاسونجو والإستفادة من وراء ذلك بجلب الكعبي