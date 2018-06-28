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صلاح فضل: "30 يونيو" انتصارًا للفكر الإسلامي.. ومعجزة تضاهي يوم الجلاء

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:26 م
صلاح فضل: 30 يونيو انتصارًا للفكر الإسلامي.. ومعجزة تضاهي يوم الجلاء
الدكتور والمفكر الكبير صلاح فضل
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور والمفكر الكبير صلاح فضل، إن مصر كان يتم إلباسها قصرًا قناعًا من التعصب أثناء فترة حكم الإخوان، لافتًا إلى أن العاملين بالثقافة أول من انتفض ضد الإخوان في 30 يونيو، وأن اعتصام الوزارة سبق تمرد بخطوة.

وأكد "فضل"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن ما حدث في 30 يونيو معجزة، وذات طابع ثقافي من الدرجة الأولى، وأن عيد 30 يونيو يضاهي يوم الجلاء.

وأضاف أن قوى الشر كانت تسعى لإعادتنا للعصور الوسط، وأن 30 يونيو انتفاضة علمانية؛ لأنها تقضي على فكرة خلط الدين بالسياسة، وسيادة الفكر العلمي، وتمثل انتصارًا للفكر الإسلامي السليم المستنير ضد الفاشية الدينية.
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