الداخلية التركية: منع مسؤولي أكبر حزب معارض من حضور جنازة جنود





منع وزير الداخلية التركي اليوم الخميس، مسؤولين محليين من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، من حضور جنازة جنود أتراك، متهماً الحزب بدعم المسلحين الأكراد.





وتأتي الخطوة بعد أيام من فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، وحزبه العدالة والتنمية وحلفائه القوميين، بأغلبية برلمانية في انتخابات كشفت انقساماً سياسياً عميقاً في تركيا.





وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن "السلطات ستمنع رؤساء فروع حزب الشعب الجمهوري في الأقاليم من حضور جنازات الجنود"، الذين يسقطون بسبب صراع تركيا منذ عقود مع مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.





واقترح أن يحضر مسؤولو حزب الشعب الجمهوري بدل ذلك جنازات مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذين تقتلهم القوات التركية.





واتهم "أردوغان"، حزب الشعب الجمهوري العلماني في الحملة الانتخابية بدعم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، والذي تقول أنقرة إنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني، وينفي الحزب أي صلة مباشرة بالمسلحين، وزعيم الحزب محبوس على ذمة قضية في اتهامات مرتبطة بالإرهاب.





وعبر المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري بولنت تيزغان عن غضبه من وزير الداخلية، وقال: "هذا بيان مثير للاستقطاب يقسم الجماهير ويحرض على الصراع"، وأضاف: "على صويلو أن يستقيل".