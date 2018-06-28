المدرب الوطني يتفوق على الأجنبي 10 - 6 في كأس العالم (تقرير)
الخميس 28/يونيو/2018 - 08:18 م
علاء خليف
اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد تأهل منتخبى كولومبيا والسنغال عن المجموعة الثامنة.
المنتخبات الـ16 المتأهلة لكأس العالم هم: روسيا - أوروجواي - اسبانيا - البرتغال - فرنسا - الدنمارك - كرواتيا - الأرجنتين - البرازيل - سويسرا - السويد - المكسيك - بلجيكا - إنجلترا - كولومبيا - اليابان.
وشهدت مرحلة المجموعات تفوق "المدربين الوطنيين" على "المدربين الأجانب" في قيادة منتخبات بلادهم لدور الـ16 بكأس العالم، حيث نجحت 10 منتخبات التأهل للدور ثمن النهائي بالمونديال بقيادة محلية وطنية، وهم:
1- روسيا (ستانيسلاف تشيرتشيسوف)
2- أوروجواي (أوسكار تاباريز)
3- البرتغال (فرناندو سانتوس)
4- أسبانيا (فيرناندو هييرو)
5- فرنسا (ديديه ديشامب)
6- الأرجنتين (خورخي سامبولي)
7- البرازيل (تيتي)
8- السويد (جان أندرسون)
9- انجلترا (جاريث ساوثجيت)
10- اليابان (أكيرا نيشينو)
بينما تأهلت 6 منتخبات لدور الـ16 بالمونديال بقيادة "أجنبية"، وهم:
1- النرويجي آجي هاريدي (الدنمارك)
2- البوسني زلاتكو داليتش (كرواتيا)
3- البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (سويسرا)
4- الكولومبي خوان كاروس أوزوريو (المكسيك)
5- الأسباني روبرتو مارتينيز (بلجيكا)
6- الأرجنتيني خوسيه بيكرمان (كولومبيا)
المزيد عن: مونديال روسيا كأس العالم بلجيكا اليابان السنغال إنجلترا