المدرب الوطني يتفوق على الأجنبي 10 - 6 في كأس العالم (تقرير)

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد تأهل منتخبى كولومبيا والسنغال عن المجموعة الثامنة.









المنتخبات الـ16 المتأهلة لكأس العالم هم: روسيا - أوروجواي - اسبانيا - البرتغال - فرنسا - الدنمارك - كرواتيا - الأرجنتين - البرازيل - سويسرا - السويد - المكسيك - بلجيكا - إنجلترا - كولومبيا - اليابان.









وشهدت مرحلة المجموعات تفوق "المدربين الوطنيين" على "المدربين الأجانب" في قيادة منتخبات بلادهم لدور الـ16 بكأس العالم، حيث نجحت 10 منتخبات التأهل للدور ثمن النهائي بالمونديال بقيادة محلية وطنية، وهم:





1- روسيا (ستانيسلاف تشيرتشيسوف)

2- أوروجواي (أوسكار تاباريز)

3- البرتغال (فرناندو سانتوس)

4- أسبانيا (فيرناندو هييرو)

5- فرنسا (ديديه ديشامب)

6- الأرجنتين (خورخي سامبولي)

7- البرازيل (تيتي)

8- السويد (جان أندرسون)

9- انجلترا (جاريث ساوثجيت)

10- اليابان (أكيرا نيشينو)





بينما تأهلت 6 منتخبات لدور الـ16 بالمونديال بقيادة "أجنبية"، وهم:





1- النرويجي آجي هاريدي (الدنمارك)

2- البوسني زلاتكو داليتش (كرواتيا)

3- البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (سويسرا)

4- الكولومبي خوان كاروس أوزوريو (المكسيك)

5- الأسباني روبرتو مارتينيز (بلجيكا)

6- الأرجنتيني خوسيه بيكرمان (كولومبيا)



