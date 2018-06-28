ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المدرب الوطني يتفوق على الأجنبي 10 - 6 في كأس العالم (تقرير)

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:18 م
المدرب الوطني يتفوق على الأجنبي 10 - 6 في كأس العالم (تقرير)
طباعة
علاء خليف
 
اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد تأهل منتخبى كولومبيا والسنغال عن المجموعة الثامنة.


المنتخبات الـ16 المتأهلة لكأس العالم هم: روسيا - أوروجواي - اسبانيا - البرتغال - فرنسا - الدنمارك - كرواتيا - الأرجنتين - البرازيل - سويسرا - السويد - المكسيك - بلجيكا - إنجلترا - كولومبيا - اليابان.


وشهدت مرحلة المجموعات تفوق "المدربين الوطنيين" على "المدربين الأجانب" في قيادة منتخبات بلادهم لدور الـ16 بكأس العالم، حيث نجحت 10 منتخبات التأهل للدور ثمن النهائي بالمونديال بقيادة محلية وطنية، وهم:

1- روسيا (ستانيسلاف تشيرتشيسوف)
2- أوروجواي (أوسكار تاباريز)
3- البرتغال (فرناندو سانتوس)
4- أسبانيا (فيرناندو هييرو)
5- فرنسا (ديديه ديشامب)
6- الأرجنتين (خورخي سامبولي)
7- البرازيل (تيتي)
8- السويد (جان أندرسون)
9- انجلترا (جاريث ساوثجيت)
10- اليابان (أكيرا نيشينو)

بينما تأهلت 6 منتخبات لدور الـ16 بالمونديال بقيادة "أجنبية"، وهم:

1- النرويجي آجي هاريدي (الدنمارك)
2- البوسني زلاتكو داليتش (كرواتيا)
3- البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (سويسرا)
4- الكولومبي خوان كاروس أوزوريو (المكسيك)
5- الأسباني روبرتو مارتينيز (بلجيكا)
6- الأرجنتيني خوسيه بيكرمان (كولومبيا)

المزيد عن: مونديال روسيا كأس العالم بلجيكا اليابان السنغال إنجلترا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
0
x
16:00
1
كولومبيا
اليابان
0
x
16:00
1
بولندا
بنما
0
x
20:00
0
تونس
إنجلترا
0
x
20:00
0
بلجيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 8:40:00 PM