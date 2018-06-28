رسالة قوية من أحمد إبراهيم لـ أشرف زكي

أرجع الفنان أحمد إبراهيم، بداية مشكلته مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إلى مشروع إسكان النقابة، التي حصلت على 10 أفدنة من الدولة لتخصيصها كمشروع لإسكان شباب الفنانين.





وكان فوجئ إبراهيم في شهر أغسطس 2017 بصدور قرار بسحب المشروع، ولم يهتم وقتها بالسؤال عن السبب، ثم فوجئ بعد ذلك بعقد أشرف زكي اجتماع مع بعض الحاجزين وحرضهم خلاله عليه ومجموعة من زملائه نظرًا لأنهم كانوا سبب صدور القرار في 2016 بعد تقديم طلب لوزير الإسكان مصطفى مدبولى لمتابعة المشروع.





وأوضح أن قرار سحب المشروع صدر بسبب أخطاء من النقابة، التي أعطت لشركة من الباطن "ثلثى" المشروع مقابل أن تحصل على الثلث، مشيرًا إلى إن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت قرارها بسحب المشروع بعدما علمت ذلك، وأوضح أن المشروع حتى الآن لم يحدث فيه أي جديد.











