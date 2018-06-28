صدفة تكشف حقيقة انتقال علي جبر لـ"براميدز"



وأجرى مسئولو بيراميدز بالأمس إتصالات بالبكري للتفاوض على بعض الأمور المالية والإتفاق على بنود الصفقة.





وتحدث مسئولو بيراميدز خلال التفاوض مع اللاعب وأبلغوه بإنه سيكون بجوار علي جبر في خط الدفاع وسيتم الإعتماد عليهما بشكل أساسي في خط دفاع الفريق.

كشفت صفقة إنتقال عبدالله البكري إلى صفوف بيراميدز عن مستقبل صفقة علي جبر مدافع فريق الزمالك في الفترة القادمة.