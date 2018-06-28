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صدفة تكشف حقيقة انتقال علي جبر لـ"براميدز"

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:12 م
صدفة تكشف حقيقة انتقال علي جبر لـبراميدز
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هاني عصام
 
كشفت صفقة إنتقال عبدالله البكري إلى صفوف بيراميدز عن مستقبل صفقة علي جبر مدافع فريق الزمالك في الفترة القادمة.

وأجرى مسئولو بيراميدز بالأمس إتصالات بالبكري للتفاوض على بعض الأمور المالية والإتفاق على بنود الصفقة.

وتحدث مسئولو بيراميدز خلال التفاوض مع اللاعب وأبلغوه بإنه سيكون بجوار علي جبر في خط الدفاع وسيتم الإعتماد عليهما بشكل أساسي في خط دفاع الفريق.
المزيد عن: كورة علي جبر رياضة براميدز الزمالك
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