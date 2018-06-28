رزان مغربي: "البقاء لله في وفاة مدحت مرسي"

تقدمت الفنانة رزان مغربي، بواجب العزاء في الممثل الراحل مدحت مرسي من خلال حسابها على تويتر.





وغردت قائلة :" البقاء لله في وفاة الفنان مدحت مرسي رحمه الله واسكنه فسيح جناته يارب العالمين".





وكان مدحت مرسى توفي عن عمر يناهز الــ 69 عامًا وأعلن عن الخبر نجله.



