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رزان مغربي: "البقاء لله في وفاة مدحت مرسي"

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:11 م
رزان مغربي: البقاء لله في وفاة مدحت مرسي
مدحت مرسي
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الفجر الفني
 
تقدمت الفنانة رزان مغربي، بواجب العزاء في الممثل الراحل مدحت مرسي من خلال حسابها على تويتر.

وغردت قائلة :" البقاء لله في وفاة الفنان مدحت مرسي رحمه الله واسكنه فسيح جناته يارب العالمين".

وكان مدحت مرسى توفي عن عمر يناهز الــ 69 عامًا وأعلن عن الخبر نجله.

وكتب أيمن مدحت عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "إنا لله و إنا إليه راجعون...صلاة الجنازة علي والدي الفنان مدحت مرسي إن شاء الله غدًا ٦/٢٩ بعد صلاة الجمعة بمسجد الفاروق بالمعادي و العزاء بمسجد عمر مكرم يوم الأحد بعد صلاة المغرب نسألكم الدعاء له بالرحمة".
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