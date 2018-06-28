"التضامن" تنفي علاقتها باللائحة التنفيذية التي نشرت لقانون الإعاقة

قالت نيفين القباح، نائب وزير التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة غادة والي تنفي علاقتها باللائحة التنفيذية التي نشرت لقانون الإعاقة.





وأضافت "القباح"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن الكثير منها لا صحة له باللائحة التي يعملون عليها قيد العمل الآن، موضحة أن وزارة التضامن لا تعمل على اللائحة بمفردها بل بالتعاون مع 20 وزارة، والكثير من منظمات المجتمع المدني.



