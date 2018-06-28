مدرب اليابان: سنتغلب على منافسنا في دور الـ 16 ذهنيا

صرح أكيرا نيشينو المدير الفني لليابان عقب التأهل لدور الستة عشر من كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا على الرغم من الخسارة من بولندا بهدف نظيف بأنهم سيتغلبون على منافسهم في دور الستة عشر والذي لم يتحدد بعد ذهنياً.









وقال نيشينو في تصريحات صحفية عقب اللقاء :"لقد سبق لنا وأن كنا هنا في الدور الـ16، نحن نستحق هذا. بالطبع، في الماضي عندما اجتزنا مرحلة المجموعات كان الأمر مماثلا، لقد لعبنا بكل قوتنا وعقلية اليوم هي نفسها. لا نعرف من سيكون منافسنا القادم، لكننا سنتغلب عليه ذهنيا. ربما نكون قد بذلنا قصارى جهدنا كي نجتاز مرحلة المجموعات، لكننا لم نخرج بعد كل شيء. قد يكون لاعبونا متعبين لكننا نود أن يكونوا واثقين، أعتقد أنه على مدى الأيام الثلاثة القادمة نحتاج للثقة، أريد أن يكون لاعبونا أكثر حرية و يتحلون بنزعة هجومية في المباراة القادمة".



