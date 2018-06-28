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بيان رسمي من البيت الفني للمسرح ينعى فيه الراحل مدحت مرسي

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:08 م
بيان رسمي من البيت الفني للمسرح ينعى فيه الراحل مدحت مرسي
مدحت مرسي
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الفجر الفني
 
نعى البيت الفنى للمسرح -فى بيان له- منذ قليل الفنان مدحت مرسى، وجاء فى نص البيان: "ينعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفنى ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير مدحت مرسى الذى وافته المنية منذ قليل، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر  السلوان".
 
وكان الفنان الكبير مدحت مرسى قد توفى منذ قليل عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد رحلة قصيرة مع المرض.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير مدحت مرسى مسلسل "اختفاء"، للنجمة نيللى كريم، والذى عرض خلال موسم رمضان الماضى، من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

 
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