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أول تعليق من مدرب السنغال بعد توديع المونديال

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:07 م
أول تعليق من مدرب السنغال بعد توديع المونديال
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ريهام عبدالمحسن
 
صرح أليو سيسيه المدير الفني للسنغال عقب خسارته بهدف نظيف من كولومبيا وتوديعه كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأن هذه سنة الحياة، كما توقع الكثير من لاعبيه في المستقبل.


وقال سيسيه في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "أنا فخور جداً بفريقي وبعملهم اليوم لكن السنغال لم تتأهل لأننا لم نستحق ذلك إلا أن هذه سُنة الحياة. تعتبر نقاط اللعب النظيف إحدى القواعد في لوائح البطولة وعلينا احترام ذلك. كنا نفضل أن نخرج من البطولة بطريقة أخرى ولكن هذا هو الأسلوب الذي يُعمل به".


واختتم سيسيه تصريحاته قائلاً :"شعرت بأنه كان بإمكاننا تسجيل هدف في الشوط الأول وأعتقد أننا نسيطر على المباراة بشكل جيد. لدي خيبة أمل تجاه الفريق، هذا الجيل من اللاعبين الذين يقاتلون كل يوم لبلدنا. 


سأواصل تشجيعهم وأكون معهم لأنني أعتقد أننا يمكن أن نتوقع الكثير من الأشياء الجيدة منهم في المستقبل".

المزيد عن: مدرب السنغال كولومبيا سيسه
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