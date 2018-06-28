"برلماني" عن اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة: بها تمييز واضح ومخالفة دستورية

انتقد الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس النواب، اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، قائلًا إنه يوجد مواد غير مفسرة بها، وإن اللائحة لم تتحدث عن نصف مواد القانون.





وأضاف "حنفي"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أنه يوجد لغط وأخطاء فنية واضحة في بعض المواد، ويوجد تمييز واضح ومخالفة دستورية.





وأشار إلى أنه ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحماية ذوي الإعاقة، وأعلن أنه يرفض هذه النسخة.



