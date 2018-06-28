ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"برلماني" عن اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة: بها تمييز واضح ومخالفة دستورية

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:07 م
برلماني عن اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة: بها تمييز واضح ومخالفة دستورية
الدكتور خالد حنفي
طباعة
أمنية فوزي
 
انتقد الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس النواب، اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، قائلًا إنه يوجد مواد غير مفسرة بها، وإن اللائحة لم تتحدث عن نصف مواد القانون.

وأضاف "حنفي"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أنه يوجد لغط وأخطاء فنية واضحة في بعض المواد، ويوجد تمييز واضح ومخالفة دستورية.

وأشار إلى أنه ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحماية ذوي الإعاقة، وأعلن أنه يرفض هذه النسخة.

المزيد عن: قاون الإعاقة التوك شو البرلمان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
0
x
16:00
1
كولومبيا
اليابان
0
x
16:00
1
بولندا
بنما
0
x
20:00
0
تونس
إنجلترا
0
x
20:00
0
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 8:40:01 PM