عاجل.. وزير الطيران المدني يجري تغيرات عاجلة بالشركات القابضة





أصدر قبل قليل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، قرارا بتكليف الطيار أحمد عادل، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًا للأستاذ صفوت مسلم، الذي قام الوزير بشكره على جهوده خلال الفترة الماضية.





جدير بالذكر أن الطيار أحمد عادل هو قائد طراز ثقيل (إيرباص 340/330) وكان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.





كما تم تعيين اللواء طيار طارق فوزي رئيسا للشركة المصرية للمطارات حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلفاً للطيار محمد سلام مصيلحي.





كما تم تعيين المهندس احمد فوزى عبد العظيم رئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، حيث كان يشغل منصب مساعد لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات للشئون الفنية خلفاً للسيد المحاسب مجدى إسحاق.



