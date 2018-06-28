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عاجل.. نجم الأهلي يغادر المران مصابا

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:47 م
عاجل.. نجم الأهلي يغادر المران مصابا
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادر مران الفريق المسائي اليوم، الخميس، بسبب شكواه من الإصابة في بداية تدريبات الفريق التأهيلية.


وتوجّه عاشور إلى خالد محمود، طبيب الفريق، الذي اصطحبه إلى العيادة، لفحصه، والاطمئنان على سلامته.


يُذكر أن الأهلي يستعد للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة «تاون شيب»، بطل بوتسوانا، في الجولة الثالثة لمنافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، يوم 17 يوليو القادم.

المزيد عن: مران الأهلي كورة رياضة حسام عاشور الأهلي
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