عاجل.. نجم الأهلي يغادر المران مصابا

حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادر مران الفريق المسائي اليوم، الخميس، بسبب شكواه من الإصابة في بداية تدريبات الفريق التأهيلية.





وتوجّه عاشور إلى خالد محمود، طبيب الفريق، الذي اصطحبه إلى العيادة، لفحصه، والاطمئنان على سلامته.



