الحكم بالحبس سنة على متهم بقضية "كتائب أنصار الشريعة" لإهانته المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهره "الدائرة 11 إرهاب"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، المتهم رقم 13 ويدعى محمد عنبر بالحبس لمدة سنة لاتهامه بإهانة المحكمة خلال نظر محاكمة 23 متهما بينهم 4 هاربين بإرتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المسماه "إعلاميا كتائب أنصار الشريعة".





وكانت قد لاحظت المحكمة أثناء انعقاد جلسة المحاكمة صوت طرق بشده على قفص الاتهام المتواجد به المتهمين وبسؤال أمن القاعة تبين بأن المتهم رقم 13 ويدعى محمد عنبر هو الذى يقوم بطرق قفص الاتهام بشدة.





وقالت المحكمة إن ما حدث يعد تشويش على هيئة المحكمة وهو الأمر المؤثم للماده 133 فقرة 2 من قانون العقوبات وقد استمع للتشويش كل من كان متواجدا بالقاعة من محاميين وصحفيين والمحكمة توجه للمتهم تهمة إهانة المحكمة.





وطلب ممثل النيابة بتوقيع العقوبة على المتهم، والتمس الدفاع الحاضر عن المتهم البراءة ودفع بانتفاء أركان جريمة الإهانة التى واجهتها المحكمة للمتهم وانه لا يقصد تشويشا ولا إهانة ولكن المتهم وسائر المتهمين محجوبون عن صلتهم بهيئة المحكمة من خلال القفص الزجاجى.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوى ورأفت زكى وبحضور محمود حجاب ومحمد جمال رئيسى نيابة امن الدوله العليا وبسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.



