تموين الفيوم: ضبط بقرة غير صالحة للأستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجاز الحكومية

تمكنت حملة تموينية، اليوم الخميس، من ضبط بقرة مذبوحة خارج المجزر الحكومي، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كانت حملة تحت إشراف المحاسب عبدالفتاح شرف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحاسب جمال عبد القوى مدير المكتب الفنى والمهندس محمود عبد التواب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم رئيس قسم الأسواق والمفتشين عوض محمود واحمد على، حيث تمكنت الحملة من ضبط بقره مذبوحة خارجه المجزر الحكومي.



وأكد تقرير الطب البيطري بعد الكشف عليها انها غير صالحه للأستخدام الأدمى وتحرر محضر ضد "م.س.ف" وتم الضبط بطريق الروبى ببندر الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

