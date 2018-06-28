أحمد وأيمن مدحت يتلقيان العزاء في والدهما.. الأحد
الخميس 28/يونيو/2018 - 06:42 م
أعلن السيناريست الشاب أيمن سلامة عن موعد صلاة الجنازة على روح والده الفنان مدحت مرسي والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، بعد صلاة الجمعة بمسجد الفاروق بالمعادي.
على أن يتلقى أيمن وأشقاءه العزاء يوم الأحد بعد صلاة المغرب.
يذكر أن مدحت مرسي شارك في العديد من الأفلام الناجحة منها: (نص أرنب) عام 1983، (اتنين على الطريق) 1984، (المرأة الحديدية) عام 1987. إلى جانب العديد من المسلسلات التي يعد من أهمها: (غداً تتفتح الزهور) عام 1984، (اللقاء الثاني) عام 1988. ولديه هما المخرج أحمد مدحت والسيناريست أيمن مدحت وكانت آخر أعمالهما المشتركة مسلسل "اختفاء" والذي عرض في رمضان الماضي.