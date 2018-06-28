أحمد وأيمن مدحت يتلقيان العزاء في والدهما.. الأحد

أعلن السيناريست الشاب أيمن سلامة عن موعد صلاة الجنازة على روح والده الفنان مدحت مرسي والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، بعد صلاة الجمعة بمسجد الفاروق بالمعادي.





على أن يتلقى أيمن وأشقاءه العزاء يوم الأحد بعد صلاة المغرب.



