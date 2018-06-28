محافظ الغربية يخفض تنسيق الثانوي العام لـ 230 بدلاً عن 232

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أنة إستجابة للدراسة التى تمت ومطالبة أولياء الأمور على خفض تنسيق القبول للثانوية العامة.



فقد وافق المحافظ على النزول بمجموع القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 20182019 من 232 إلى 230 وسوف تتم متابعة التقدم بالنظر إلى ما يستجد.