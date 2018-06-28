ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الغربية يخفض تنسيق الثانوي العام لـ 230 بدلاً عن 232

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:43 م
محافظ الغربية يخفض تنسيق الثانوي العام لـ 230 بدلاً عن 232
صورة أرشيفية
طباعة
أيمن يحيي
 
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أنة إستجابة للدراسة التى تمت ومطالبة أولياء الأمور على خفض تنسيق القبول للثانوية العامة.

فقد وافق المحافظ على النزول بمجموع القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 20182019 من 232 إلى 230 وسوف تتم متابعة التقدم بالنظر إلى ما يستجد.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
0
x
16:00
1
كولومبيا
اليابان
0
x
16:00
1
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 7:20:01 PM