تفاصيل أول تعاون فني يجمع تامر حسني بنجل ماجد المصري في أولى تجاربه الإخراجية

تجربة جديدة يخضع لها الفنان تامر حسني، بعد تبنيه موهبة أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، بعدما كلفه بإخراج أغنيته الجديدة "لولاك حبيبي" التي كتب كلماتها "حسني" وتقع ضمن أغاني ألبومه الجديد.

"حسني" أكتشف إمكانيات أحمد ماجد المصري، الفنية في الإخراج ولم يخش من التعاون معه في أولي تجاربه في المجال الفني.

جدير بالذكر أن حسني، أنتهى من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد الذي يضم 12 أغنية، ومن المفترض أن يتم طرحه بنهاية شهر أغسطس المقبل.