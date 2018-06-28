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عاجل.. "السيسي" يتلقي اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:37 م
عاجل.. السيسي يتلقي اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين
أرشيفية
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية فى ضوء الأزمات التى تعانى منها عدد من دول المنطقة والتحديات المتزايدة التى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية. 

كما تم استعراض بعض ملفات العلاقات الثنائية، حيث أكد الزعيمان حرصهما على مواصلة العمل لدفع التعاون المشترك بما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

المزيد عن: الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس عبد الفتاح السيسي البحرين
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