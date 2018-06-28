ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد وهب الله: قانون العمل الجديد يُلغي استمارة 6

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:35 م
محمد وهب الله: قانون العمل الجديد يُلغي استمارة 6
النائب محمد وهب الله
طباعة
كساب أحمد
 
قال النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يُلغي استمارة 6 التي يقوم بها بعض أصحاب الأعمال لفصل العامل في أي وقت، لأن قانون العمل الجديد يلزم أي عامل بتقديم استقالته في مكتب العمل، وبالتالي لا يستطيع صاحب العمل إجبار العامل على تقديم استقالته مثلما يحدث في بعض الأحيان.

وأضاف "وهب الله"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن قانون العمل الجديد سيجعل الشباب يقبلون على العمل في القطاع الخاص، معقبًا: "القطاع الخاص فيه فرص كبيرة جدًا وبأجر مجزي، وعلى الشباب أن يعي ذلك".
المزيد عن: مصر قانون العمل النائب محمد وهب الله التوك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
0
x
16:00
1
كولومبيا
اليابان
0
x
16:00
1
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 7:20:04 PM