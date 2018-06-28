محمد وهب الله: قانون العمل الجديد يُلغي استمارة 6

قال النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يُلغي استمارة 6 التي يقوم بها بعض أصحاب الأعمال لفصل العامل في أي وقت، لأن قانون العمل الجديد يلزم أي عامل بتقديم استقالته في مكتب العمل، وبالتالي لا يستطيع صاحب العمل إجبار العامل على تقديم استقالته مثلما يحدث في بعض الأحيان.



وأضاف "وهب الله"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن قانون العمل الجديد سيجعل الشباب يقبلون على العمل في القطاع الخاص، معقبًا: "القطاع الخاص فيه فرص كبيرة جدًا وبأجر مجزي، وعلى الشباب أن يعي ذلك".

